Alerte, Dix Pour Cent aura bien une saison 5 (et son téléfilm) !

AMEN ! On l'espérait, on y croyait et finalement, c'est officiel : Dix Pour Cent aura bel et bien son téléfilm ET sa cinquième saison. Thomas Anargyros, président de Mediawan Studios (qui produit la série diffusée sur France 2) a confirmé ce que tout le monde espérait : "On avance très bien. L'idée est que (ce téléfilm) soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d'année ou début d'année prochaine, et d'embrayer avec une nouvelle saison de Dix pour cent", annonce t-il. Les téléspectateurs seront rassurés : il y aura "absolument" une nouvelle saison.

Dix Pour Cent revient

Alors que la quatrième saison diffusée sur France aurait dû être la dernière, Dominique Besnehard laissait penser qu'il ne serait pas contre une suite : "La série reviendra, on est en train d'examiner plusieurs projets avec France Télévisions", lançait-il.

C'est maintenant officiel : Dix Pour Cent sera bel et bien de retour et même si aucune date de diffusion n'a été avancée, on a hâte.