Alerte ! Disneyland Paris vous apprend à faire des Churros, comme au Parc !

On a trouvé la recette parfaite pour égayer cette fin de confinement ! Vous le savez, pour occuper les plus petits (mais aussi les plus grands), DisneyLand Paris a créé sa plateforme. Au programme, des coloriages, des vidéos, de la danse mais aussi... des recettes ! Et justement, le parc a partagé la recette ultime de ses Churros. A vos fourneaux !

Des Churros à la maison !

235ml d'eau

120g de beurre

160g de farine

100g de sucre

3 oeufs

355ml d'huile végétale spéciale cuisson

3g de cannelle en poudre

Une pincée de sel

Tout d'abord, mélangez l'eau, le beurre, le sel ainsi que la moitié de la cannelle dans une casserole. Laissez mijoter le tout à feux moyen. Ensuite, portez à ébullition pour mieux réduire ensuite. Après, ajoutez la farine et mélangez (énergiquement) jusqu'à former une boule. Retirez du feu et laissez reposer 5 à 7 minutes.

On continue avec les oeufs : ajoutez les un à un et mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Une fois cette étape passée, prenez une poêle haute (ou une casserole, ça marche aussi) et chauffez l'huile. Mettez la pâte à churros dans une poche à douille. Formez des bâtons de 2,5cm au-dessus de la poêle et coupez-les pour qu'ils tombent dans l'huile ! Enfin, faites frire les churros jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Retirez-les de l'huile avec un écumoire et n'oubliez pas d'éponger l'excès d'huile. On termine avec un peu de sucre !

Tadaa !