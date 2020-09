Alerte ! Disney prépare un cour-métrage centré sur Olaf (La Reine des Neiges)

Il vous manquait ? Pas de panique, il revient bientôt sur vos écrans. Le bonhomme de neige le plus connu du grand écran découvert en 2013 débarquera sur Disney + d'ici quelques mois. Au programme, une histoire centrée sur son personnage - de quoi ravir les plus petits mais aussi, les plus grands.

Tout a commencé avec un peu de magie. ❄ Les aventures d'Olaf, un court-métrage Disney+ Original, en streaming dès le 23 octobre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/fIlM7VhwkT — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 9, 2020

Selon TV Line, ce court-métrage devrait nous plonger dans ses origines. Comment Olaf a t-il pris vie ? Si vous vous posiez la question, sachez que Disney + vous apportera la réponse dès le 23 novembre prochain.