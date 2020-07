Alerte, Dirty Dancing pourrait bien avoir une suite !

S'il y a une leçon que l'on a retenu de Dirty Dancing, c'est bien celle-ci : "on ne laisse pas Bébé dans un coin". La bonne nouvelle pour les fans du film culte, c'est qu'une suite avec Jennifer Grey (interprète de Bébé) pourrait bien voir le jour. Evidemment, l'aventure a déjà été tentée, il y a quelques années : en 2004, les studios Lionsgate produisaient Dirty Dancing 2 : Nuits à la Havane mais évidemment, le film n'a jamais égalé le succès du premier film.

Selon Deadline, un projet serait actuellement en préparation et l'actrice principale serait de la partie : aujourd'hui âgée de 60 ans, Jennifer Grey pourrait jouer dans le film mais aussi le produire. Pour l'heure, aucune information ne circule véritablement. Il faudra faire preuve de patience avant d'en découvrir plus. Apparemment, cette suite nous ramènerait dans les années 90 et, bien sûr, tournera autour de la danse...