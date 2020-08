Alerte, Dirty Dancing aura bel et bien et une suite !

Avis aux fans du film culte ! Il y a quelques semaines, des rumeurs annonçaient une éventuelle fin pour le film culte Dirty Dancing. Et visiblement, nos prières ont été entendues : oui, Bébé sera bel et bien de retour dans un nouveau film - avec Jennifer Grey. C'est en tout cas ce qu'à confirmé Lionsgate via le magazine Deadline. « Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent et qui en fait le titre le plus vendu l'histoire de la société », a expliqué le PDG de la société de production.

Que les fans se rassurent, la danse sera toujours un élément central du scénario - il faut dire que la bande-originale du film a clairement contribué à son succès. Alors que Dirty Dancing avait connu un second volet (Havana Nights), Lionsgate promet cette fois que Bébé sera de retour, 33 ans après sa première apparition à l'écran.

Mais avant de sauter de joie et de s'empresser de reproduire le porté mythique du film, mieux vaut ne pas oublier que pour l'heure, ce nouveau chapitre n'est encore qu'un projet.... il faudra faire preuve de patience !