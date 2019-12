Alerte, de vrais Camping Paradis vont ouvrir !

Inspirés de la série signée TF1, les véritables Camping Paradis vont débarquer en 2020 !

[#Actualité] Naissance d'une nouvelle marque : « Camping Paradis ». Inspiré d'une série télévisée, ce réseau a pour objectif de fédérer les #campings indépendants de plus de 150 emplacements. pic.twitter.com/13kfV8yRKp — Hospitality ON (@HospitalityONfr) November 14, 2019

Avis à tous les fans de la série désormais culte : Les établissements attendus l'année prochaine pourront utiliser tous les codes de la série de TF1 : voiturette électrique, animations, ou la très connue « Boom Boom Party ». Une douzaine de campings ont déjà été sélectionnés en Bretagne, en Vendée ou encore dans le Gers. Ils accueilleront les premiers clients dès le printemps. « La France est le premier parc de campings européens, avec 8.023 campings, et le deuxième au monde derrière les Etats-Unis », explique le directeur général de la société à 20 minutes.

"Pour adhérer au réseau et obtenir le droit d’utiliser ce label, les propriétaires de campings devront s’acquitter de 19.000 euros de droits d’affiliation, auxquels s’ajoutent un forfait de 10.000 euros par an et une commission de 6 % sur le chiffre d’affaires annuel de l’établissement", relate le média. Patience, les Camping Paradis débarqueront en France l'année prochaine !