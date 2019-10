ALERTE : Céline Dion vient d'annoncer deux concerts supplémentaires en France !

Il y a quelques semaines, Céline Dion annonçait sa venue en France dans le cadre de son Courage World Tour. Et c'est avec une pointe de déception que ses fans constataient que la diva ne serait en concert que lors de cinq dates : 4 soirs à Paris La Défense Arena et un soir en collaboration avec Virgin Radio lors du festival des Vieilles Charrues. Une bonne nouvelle mais pas suffisante aux yeux des millions de fans français de Céline qui souhaitaient assister à l'un des shows de sa dernière tournée. Actuellement en Amérique du Nord pour plusieurs mois de prestations, c'est au printemps prochain que la chanteuse aux millions d'albums vendus fera son retour en Europe. Et visiblement, elle n'a pas fini de surprendre ses fans !

???? Annonce : 2 nouvelles dates supplémentaires pour Céline Dion à @ParisLaDefArena ???????? @celinedion donnera 6 concerts exceptionnels dans la plus grande salle d'Europe ???? Mise en vente : mercredi 9 octobre à 10h !???? Inscrivez-vous vite à l'alerting ➡ https://t.co/kmniCQu5tK pic.twitter.com/zUIPFoAEei — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) October 8, 2019

En effet, nous venons d'apprendre ce matin que Céline Dion vient de rajouter deux dates de concert les 3 & 4 juillet prochain à Paris La Défense Arena. Une bonne nouvelle puisque les places seront en vente le mercredi 9 octobre 2019. Et même si ce n'est pas vraiment une surprise (les dates sont souvent annoncées au compte-gouttes), ces deux prestations supplémentaires permettront à davantage de personnes de pouvoir assister à son spectacle. Reste à savoir si d'autres d'autres dates seront annoncées entre ses prestations du 3 & 4 juillet et sa venue aux Vieilles Charrues le 16 juillet...