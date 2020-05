Alerte, Burger King partage ses meilleures recettes !

Le confinement touche à sa fin et s'il y a une chose qui nous manque au moins autant que notre coiffeur, c'est bien le passage au Fast-Food. Et justement, Burger King a entendu l'appel désespéré de ses consommateurs privés de Burger. Tenez-vous bien, la chaîne a dévoilé les recettes de ses quatre burgers emblématiques : Le Steakhouse, le Big Fish, le Big King et le Whopper. C'est cadeau.

A table !

Alors évidemment, les recettes ne sont pas détaillée (il faut savoir garder un peu de mystère). Mais, Burger King a généreusement partagé les ingrédients qui vous seront nécessaires - ce qui est déjà bien, il faut se l'avouer. Petit bonus, vous pourrez laisser parler votre créativité en partant de ces bases !

Alors, ça ne vous donne pas faim ?