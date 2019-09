Alerte, Brad Pitt envisage de prendre sa retraite !

A 55 ans, Brad Pitt a une carrière déjà bien fournie. Et pourtant, il pense déjà y mettre un terme. L'acteur a accordé un entretient au New York Times et en a profité pour revenir sur son passage aux Alcooliques Anonymes : aujourd'hui, celui qui a fait les beaux jours d'Hollywood souhaiterait se consacrer à d'autres activités (comme la sculpture ou encore l’aménagement paysager).

So I profiled Brad Pitt! https://t.co/agL5nbmL2g — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) September 4, 2019

«Tous ces hommes étaient ouverts et honnêtes comme jamais auparavant. C’était un espace sûr où il y avait peu de jugement, et donc peu de jugement de vous-même», raconte-t-il en évoquant son groupe de parole, dans lequel il a passé un an et demi. « C’était en fait vraiment libérateur de simplement exposer les aspects laids de soi-même. Il y a une grande valeur à cela ». Alors que Once Upon a Time in Hollywood a réalisé un véritable carton, l'acteur souhaite pourtant s'éloigner des plateaux de tournage pour mieux se consacrer à la production : «Il y aura moins de films pour moi et davantage de temps entre chaque. J’ai envie de faire d’autres choses maintenant», explique t-il.

Il ne nous reste plus qu'à revoir toute sa filmographie !