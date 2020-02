Alerte, Billie Eilish dévoile No Time To Die pour le prochain James Bond !

Dire qu'on attendait ce titre serait un euphémisme : Billie Eilish et son frère Finneas signent le thème très prisé de James Bond, No Time To Die. La jeune chanteuse succède à des artistes tels que Adele, Sam Smith ou encore Chris Cornell et Madonna et prouve que le talent n'est pas une question d'âge - bien au contraire !

Pour rappel, ce nouveau chapitre des aventures de James Bond sortira en salle en prochain et signera le départ de Daniel Craig de la franchise. No Time To Die devrait vite s'inscrire parmi les thèmes les plus marquants de l'Histoire de James Bond : du côté des fans de la chanteuse, on est déjà conquis.

la chanson de Billie Eilish pour #NoTimeToDie est absolument sublime pic.twitter.com/5ZXrkt4TWu — ????????́???? (@melhtz) February 14, 2020

On vous laisse écouter le morceau en boucle !