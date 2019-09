Alerte, Beyoncé et Adele ont enregistré un titre ensemble !

Imaginez deux secondes les deux plus grandes popstars de l'Histoire travailler ensemble : visiblement, elles l'ont fait : Adele - qui prépare activement son retour dans les charts a uni ses forces à Queen B et très franchement, on ne pouvait pas avoir plus hâte d'en entendre plus : croyez-le ou non, les deux artistes auraient enregistré un titre pour OneRepublic. Le petit bonus ? Chris Martin au piano.

Ryan Tedder en personne aurait dévoilé l'information lors d'une interview donné dans les coulisses du Global Citizen festival 2019 : le morceau (qui s'annonce donc comme l'un des plus grandes collaborations de la pop music) devrait apparaître sur le prochain album de OneRepublic - prévu pour 2020.

Alors que Beyoncé et Coldplay ont déjà collaboré sur Hymn For The Weekend, ce sera la première fois que Queen B et Adele travailleront ensemble. On a hâte.