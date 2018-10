Alerte, Bastille annonce une date au Zénith de Paris en 2019 !

Ils reviennent ! Les britanniques de Bastille seront bientôt de retour en France, le temps d'un concert exceptionnel. Le 02 mars 2019, Dan Smith et sa petite bande investiront l'immense salle parisienne qu'est le Zénith, histoire de défendre (un peu en avance) leur nouvel album, intitulé « Doom Days ». Notez d'ailleurs que l'opus ne sortira qu'au printemps prochain. La scène sera donc, de ce fait, le meilleur test de passage pour les titres inédits. Et en parlant de nouveaux titres, Bastille nous a déjà offert quelques pépites pour préparer le terrain (on pense notamment à Quater Past Midnight).

Attendez-vous donc à entendre des inédits mais aussi, des classiques. Parce qu'un concert de Bastille n'est pas un véritable show sans le morceau Pompeï, par exemple. Côté places, il faudra débourser 52.80 € pour des tickets de catégorie 1. En catégorie 2, le billet sera à 46.20 €. Enfin, pour obtenir les fameux sésames, il faudra faire preuve de patience puisque la billetterie ouvrira le 05 octobre prochain à 10h. Patience, donc !