Alerte, Ava Max annonce un nouveau single !

Il y a quelques semaines, Ava Max dévoilait Kings & Queens - un nouveau single efficace. Après les succès de Sweet but Psycho ou encore de Salt, la jeune popstar a - une fois de plus- prouvé qu'elle ne serait pas la star d'un seul tube, bien au contraire. Celle qui a livré une performance magnifique lors de Virgin Radio Live Unity le 29 mai dernier vient tout juste d'annoncer un nouveau single : patience, Who's Laughing Now sortira bientôt.

Ce nouveau morceau aurait dû être dévoilé le 2 juin dernier mais comme de nombreux artistes, Ava Max a choisi de montrer toute sa solidarité envers le mouvement #BlackLivesMatter.

Produit par Cirkut et RedOne, Who's Laughing Now s'annonce tout aussi pop et électrique que ses précédents titres. Une chose est sûre, Ava Max le règne d'Ava Max sur la sphère pop n'est pas de s'arrêter.