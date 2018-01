Alerte aux nostalgiques, les Poetic Lover se reforment !

En France, on a connu pas mal de Boys Band... entre Alliage, 2 be 3 ou encore G-Squad, on avait clairement de quoi faire dans les années 90. Et puis un jour, en 1997, les Poetic Lover ont fait leur apparition dans le paysage musical. Et clairement, si vous avez manqué leur titre Prenons Notre Temps, alors on ne peut plus rien pour vous. La bonne nouvelle, c'est que 20 ans plus tard, le groupe a annoncé sa reformation ! Avec des titres comme Qu'il en soit ainsi et Fier d'avoir ton love (mention spéciale pour celui-ci), le groupe a décroché un disque de platine. Malheureusement, le second ne connaîtra pas le même succès.

Mais que le fans se réjouissent, Carry Kani, Jay Kani, Dré et Little T ont annoncé le 12 janvier dernier via Facebook qu'ils allaient revenir sur le devant de la scène ! "Ça y'est c'est officiel... Après une très sérieuse discussion autour d'un super repas japonais la décision a été prise. Les 4 fantastiques que sont Rud, Jay, Dre & Rod vous annonceront bientôt dans un direct live le retour officiel des Poetic Lover. Partagez la page ainsi que la bonne nouvelle .... #finderécré #Backinbusiness #TheFrenchBeatles". Ils en ont profité pour remercier leurs fans et... pour annoncer que le meilleur restait à venir. Après Eve Angeli qui annonçait son grand retour la semaine dernière, voilà que c'est au tour des Poetic Lover. 2018 sera t-elle l'année des come back ?