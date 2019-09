Alerte aux célibataires, le dogfishing va changer votre vie !

Vous ne le savez peut-être pas mais vitre signe astrologique peut influer sur votre vie amoureuse (oui, oui !) - par exemple, certains signes sont plus compatibles que d'autres ! Mais avant de penser à la compatibilité, mieux vaut déjà passer l'étape de la rencontre ! Et justement, si vous cherchez l'âme soeur, on a peut-être trouver THE technique !

Mettez-vous au dog fishing ! Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, sachez que le dog fishing consiste à poser avec un chien sur les photos que vous posterez sur les sites et autres applications de rencontre. L'idée ? Attendrir ! Et quand on connait l'amour porté aux animaux, on imagine que le nombre de likes doit vite grimper !

Alors, vous vous y mettez quand ?