Alerte, Ariana Grande et Dalton Gomez se sont mariés en secret !

C'est LA nouvelle qui agite la toile depuis moins de 24 heures : Ariana Grande et Dalton Gomez se sont mariés en secret - aux Etats-Unis.

Ils se sont connus en janvier 2020 et ont même passé le confinement ensemble (d'abord à New York et ensuite à Los Angeles). Alors que certain pariaient sur l'explosion de leur couple (la quarantaine ayant achevé plus d'une union ces derniers mois), le deux jeunes gens ont vu leur amour se renforcer : pour preuve, Dalton Gomez, 25 ans, a demandé Ariana Grande en mariage au moins de décembre.

Ariana Grande et Dalton Gomez

"Ils se sont mariés", a ainsi confirmé un représentant au magazine américain People. Il précise : "C'était petit et intime - moins de vingt personnes. Tout le monde était heureux et rempli d'amour. Le couple et leur famille ne pourraient pas être plus heureux."

Qui est Dalton Gomez ?

Agé de 25 ans, Dalton Gomez est un agent immobilier de Luxe basé à Los Angeles.