Alerte, Angèle sera bientôt dans le Carpool Karaoke de Plan C !

Le 14 juin dernier, Camille Combal investissait la seconde partie de soirée de TF1 avec Plan C. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un deuxième épisode arrive ! L'émission qui a déjà réuni Matt Pokora, Manu Payet ou encore BigFlo & Oli sera bientôt de retour avec le très attendu Carpool Karaoke ! C'est Angèle qui, cette fois, est partie en virée avec Camille Combal. Au programme, de la bonne musique et une petite révision du code de la route. Et à en croire Camille, il a mieux conduit !

Alors qu'Angèle prépare activement la sortie de la réédition de Brol (prévue pour le 8 novembre prochain), la jeune artiste a trouvé le temps de chanter quelques hits dans l'habitacle. Et si aucune date de diffusion n'a encore été avancée, on ne va pas se mentir, on a hâte de voir ça !