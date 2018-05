Alerte ! Andrew Lincoln quitte The Walking Dead !

On avait beau s'y préparer, on ne l'a pourtant pas vue venir, celle-ci : Andrew Lincoln - qui campe Rick Grimes depuis presque dix ans- vient d'annoncer que cette neuvième saison serait sa dernière. Comme sa collègue Lauren Cohan, l'acteur n'aurait resigné que pour un total de six épisode (alors que la saison à venir en comptera huit). On ne sait pas comment il quittera le show mais connaissant The Walking Dead, il y a de fortes chances pour que tout cela se termine en bain de sang.

Andrew Lincoln quitte The Walking Dead

Avec le départ d'Andrew Lincoln, Norman Reedus sera donc le seul et unique leader du show. Tout reposera maintenant sur les épaules de Daryl et de ses acolytes. La saison 9 sera diffusée sur AMC à compter de la rentrée prochaine mais d'ici là, on restera à l'affût de la moindre informations, faites-nous confiance.