Alerte, Adele reviendra en novembre avec un single !

On l'attendait et enfin, on y est : le retour d'Adele se précise ! La chanteuse britannique prépare activement son prochain album qui, de toute évidence devrait sortir au moins de novembre (l'album, lui, est attendu pour la fin de l'année). Si Adele nous a habitué aux chansons les plus tristes et mélancoliques du repertoire pop (on se souvient de l'engouement de Hello), il faudra pourtant s'attendre à tout autre chose : ainsi, elle nous prépare une chanson «optimiste, représentant les bons moments et apprendre à aller de l’avant, afin de se créer de nouveaux souvenirs soi-même», selon The Sun.

Après le succès de 25, Adele a pris son temps. Et rassurez-vous, on n'aura pas attendu pour rien ! Ce nouvel opus s'annonce aussi excitant que poignant : comme de nombreux artistes, Adele puise dans sa propre vie pour composer et écrire ses titres.

Patience, d'ici quelques semaines, Adele sera de retour dans les charts !