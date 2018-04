Aidez Russell Crowe à financer son divorce !

Allez ok, on s’ennuie de ouf chez Virgin Radio alors on cherche les infos majeures, celles qu’il faut retenir, partager, aimer, tout. Et la news du jour nous vient de l’Australie. Vous connaissez tous l’acteur Russell Crowe, sinon merci de vous rendormir pour les 15 ou 16 prochaines années à venir. Son divorce avec Danielle Spencer a été prononcé en décembre 2017, ça on s’en fout, mais on dirait que ce divorce lui coûte assez cher. Il organise ce samedi 7 avril une vente aux enchères pour renflouer les caisses ! Ça s’appelle « Russell Crowe, l’art du divorce » et plein de bonnes choses sont à trouver. Si vous êtes fan de Gladiator, sinon plus la peine de nous parler, la cuirasse de Maximus sera mise en vente. Prix de départ, 25000€, oui il faut des tunes, mais ce n’est pas tout ! Il y aura aussi des épées, en bois, en aluminium et même un chariot romain ! Fan de Master and Commander ? Ok, on a ce qu’il vous faut ! Regardez la vidéo où Russell Crowe présente lui-même ses merveilles !

On savait que les australiens avaient beaucoup d'humour, d'autodérision, là avec le copain Ruru, on n'est pas trop mal ! Allez, salut.