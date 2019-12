Aerosmith en concert à Paris en 2020 après 10 ans d'absence !

À vos agendas ! Le 30 juin 2020, Aerosmith se produira en exclusivité à l'AccorHotels Arena de Paris (anciennement Bercy). Un événement exceptionnel et surtout extrêmement rare puisque cela fera 10 ans (depuis 2010) que le groupe de hard rock américain n'avait pas organisé le moindre concert dans l'Hexagone. Annoncée en même temps qu'une tournée européenne qui passera par l'Italie, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, cette date devrait voir ses places s'envoler très vite. On vous conseille donc de vous dépêcher... Les places seront en pré-vente le jeudi 12 décembre à 10h et la mise en vente générale se fera le vendredi 13 à 10h sur ce site.

???? Le groupe de légende américain @Aerosmith fête son 50ème anniversaire et donnera un concert exceptionnel à l'AccorHotels Arena le 30 juin 2020 !????️ Inscriptions prévente https://t.co/tHODU02Re8 pic.twitter.com/eLfKCvWbuJ — AccorHotels Arena (@AccorH_Arena) December 6, 2019

Célèbre dans le monde entier pour des titres comme Crazy, Dream On ou encore I Don't Want To Miss A Thing, Aerosmith peut se vanter d'avoir écoulé pas moins de 150 millions de disques. Après avoir effectué une longue résidence à Las Vegas (comme de nombreux artistes à l'image de Céline Dion, Elton John ou encore Britney Spears), le groupe dirigé par Steven Tyler fêtera donc ses 50 ans de carrière comme il se doit. Et on ne doute pas que vous serez nombreux à le fêter avec eux...