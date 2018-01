Adidas et Berlin lancent les chaussures ticket de métro !

L'angoisse de perdre son titre de transport, le moment fatidique où l'on oublie de composter... on s'éviterait bien des sueurs froides si nos tickets de métro ou de RER étaient intégrés à nos chaussures, à notre veste ou à on ne sait quoi d'autre. Accrochez-vous, à Berlin, Adidas l'a fait. Oui, le ticket de métro intégré dans les chaussures est devenu une réalité. Cette paire de baskets presque magique, on la doit à une collaboration entre la marque et Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - les transports publics berlinois. Le modèle (EQT-Support 93/Berlin) permet donc à son propriétaire de prendre les transports tranquillement pendant un an, pour la modique somme de 180 euros.

Avant que vous ne posiez la question, oui, un acheteur ferait des économies : un abonnement annuel aux transports berlinois revient à 728 euros. Alors une paire de baskets à 180, ce n'est pas cher payé - et en plus, on est stylé. Evidemment, on aimerait voir le concept naître à Paris. Mais vous vous en douez, ça ne sera pas demain la veille : « On essaie de travailler avec des solutions plus classiques, on pense plus abordable, a t-on expliqué à 20 Minutes chez Ile-de-France Mobilité. On change de chaussures parfois, non ? ».

Pour l'instant, on ne sait pas encore si les consommateurs berlinois sont emballés par l'idée. mais après les chaussures résistantes à alcool, Adidas continue de nous épater !