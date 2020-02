Adele : Une tournée mondiale en préparation ?

Il y a quelques jours, Adele cassait internet en révélant lors du mariage d'un couple d'amis que son album sortirait en septembre prochain. Attendu depuis cinq ans et la sortie de 25, ce nouvel opus (qui devrait normalement s'intituler 30) marquera le grand retour de la chanteuse britannique sur le devant de la scène. Un come-back très attendu par les nombreux fans de la chanteuse qui stipulent déjà sur la possibilité d'une tournée mondiale.

#RumourHasIt Alors que son album devrait sortir en Septembre, Adele serait en train de finaliser les derniers détails de sa tournée selon le magazine People ???????? Prêts pour la revoir sur scène à Paris (ou ailleurs) ? ???? pic.twitter.com/xn9doJfenf — Adele France (@AdeleSourceFR) February 20, 2020

Plusieurs sources affirment également que l'interprète de Rolling in the Deep serait en train de préparer la tournée de ce nouvel album. Si rien a été confirmé par les équipes d'Adele, un compte Twitter précise qu'elle serait même sur le point de finaliser les détails de ce fameux projet. Une information à prendre avec des pincettes puisque, pour le moment, il semblerait que la chanteuse pense plus à profiter de la vie auprès de sa famille et de ses amis qu'à retrouver le chemin des plateaux TV et des scènes du monde entier.