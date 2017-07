Adele : Un coach vocal lui reproche d'avoir annulé ses deux derniers concerts

Anthony Wade, connu pour être le coach vocal de Sam Smith, n'a pas la langue de sa poche et en s'en prenant à Adele, il le montre très clairement. La chanteuse a annulé le week-end dernier les deux dernières dates de sa tournée en raison de cordes vocales endommagées et d'après Wade, cela aurait pu être évité ! C'est au Sun que le coach a déclaré " Elle a un comportement de fille à la cool, que les gens adorent, mais on ne peut pas faire ça dans le domaine artistique". " Elle a une responsabilité artistique pour les gens adorables qui ont acheté des places pour son concert, et elle n'a pas pris soin de ses cordes vocales. C'est évident" a-t-il ajouté. " Elle s'est probablement dit qu'elle devait faire une bonne impression ce soir donc elle a tiré sur sa voix, c'est la pire chose à faire".

Anthony Wade est persuadé qu'Adele n'entretient pas correctement sa voix ou alors qu'elle n'est pas assez bien conseillée. Peu de chance après ses accusations que la chanteuse ait envie de s'offrir ses services. Avec 121 concerts répartis sur plus d'un an, l'anglaise n'a pas chômé en 2016 et 2017. Quelques jours avant d'annuler les deux derniers concerts de sa tournée, Adele avait écrit une lettre à ses fans pour expliquer pourquoi elle ne repartirait peut-être jamais plus en tournée. Si la chanteuse s'est montrée excellente pendant sa tournée, vocalement mais aussi dans sa générosité avec le public, elle a rappelé qu'elle est casanière et qu'une longue tournée à travers le monde était surtout pour elle un moyen de remercier ses fans qu'une partie de plaisir personnel. Espérons qu'elle change d'avis, mais souhaitons lui surtout de bien se reposer et de profiter de sa petite famille après ces deux années riche en émotion !