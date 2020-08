Adele totalement méconnaissable dans un cliché en hommage à Beyoncé (PHOTO)

Il y a quelques semaines, Jonathan Dickins, manager de la star, nous apprenait avec tristesse que l'album d'Adele ne sortirait probablement pas avant la fin de l'année 2020. Une déception pour les fans de la chanteuse qui patientent déjà depuis plus de cinq ans et la sorti de son dernier opus 25, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Quelques mois après avoir dévoilé sa nouvelle silhouette amincie, il semblerait que l'interprète de Rolling in the Deep reste tout de même très au courant de tout ce qui se passe du côté de ses amis chanteurs.

La preuve avec un récent cliché publié par Adele sur son compte Instagram dans lequel elle a tenu à rendre hommage au nouveau projet de Beyoncé : Black is King. Vêtue d'une combinaison de la marque française Marine Serre, la chanteuse britannique arbore ainsi la même tenue que son amie dont elle montre la photo dans la publication. Un joli clin d’œil de la part d'e cette dernière qui apparaît une fois de plus métamorphosée avec une nouvelle coupe de cheveux. "Merci ma Reine, de toujours nous faire sentir si aimés à travers ton art ♥️♥️" écrit-elle en légende. Alors que les rumeurs prêteraient de nombreuses collaborations à Adele dans son opus à venir, il n'est pas impossible que Beyoncé figure parmi les heureux élus. La réponse dans quelques mois !