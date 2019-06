Adele, totalement déchaînée, rappe sur un son de Nicki Minaj ! (VIDEO)

Lorsqu'il s'agit de profiter des bons moments, Adele est toujours présente ! Après sa folle nuit dans une boîte de nuit gay avec Jennifer Lawrence, voilà que la chanteuse britannique se lance dans la rap ! Du moins, le temps d'une soirée visiblement bien arrosée. En effet, il y a quelques jours à Los Angeles, l'interprète de Someone Like You a été filmée en train de rapper sur le son Monster de Kanye West et Nicki Minaj. Et pour ce qui est des paroles, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Habillée d'une longe chemise de bûcheron et chaussée de sneakers, celle que l'on a davantage l'habitude de voir en robe de soirée était totalement dans le look de la chanteuse de R'n'B. La preuve en images.

Capturé par un des invités de la soirée, l'extrait se divise en deux vidéos postées sur Instagram. Un moment totalement dingue qui commence par la chanteuse en train d'entonner les paroles du morceau : "Pull up in the monster, automobile gangsta, with a bad b**ch that came from Sri Lanka / Aaaah, I'm a motherfu**ing monster". Un couplet qui, vous l'aurez compris, n'est pas franchement équivalent à de la grande littérature. Mais qu'importe, très en forme, la chanteuse de 31 ans termine tout de même sa prestation par une belle chorégraphie endiablée. Et ça fait plaisir à voir !