Adele tease la sortie imminente de Easy On Me

Vous l'attendiez ? Il arrive ! Après des années passées loin de la scène et des projecteurs, Adele semble prête à faire son grand retour : depuis quelques jours l'interprète de Hello tease la sortie de son nouvel album, intitulé 30. Pour le porter, le single Easy on Me devrait d'ailleurs être publié le 15 octobre prochain. A quelques jours de sa sortie, Adele fait monter la température sur les réseaux sociaux : pas plus tard qu'hier, l'artiste britannique a dévoilé la cover du dit-single.

Adele nous revient, plus forte que jamais. Pour écrire ce nouveau chapitre de sa carrière, l'artiste s'est inspirée (comme toujours) de son vécu : "Le divorce, bébé, le divorce" a t-elle ainsi répondu à un fan qui, plus tôt dans la semaine, lui a demandé quel thème serait abordé.

Rendez-vous le 15 octobre pour découvrir Easy on Me !