Adele : son nouvel album prévu pour novembre ?

S'il y a une artiste que le monde entier attend de retrouver, c'est bien elle : Adele, qui depuis toujours, maitrise l'art de la discrétion comme personne a su trouver l'équilibre parfait entre vie personnelle et vie publique. Depuis la publication de son dernier opus (intitulé 25) en 2015, l'artiste britannique s'est fait discrète... 2021 sera t-elle l'année qui marquera son grand retour sur scène mais aussi dans les charts ?

Bien que de nombreuses rumeurs circulent depuis des mois concernant cet éventuel retour, le tabloïd britannique The Mirror semble persuadé qu'Adele publiera son nouvel album en novembre prochain : selon le média, « son label Sony a prévu des dates en novembre pour la sortie de l'album, prévu pour être le best-seller de Noël ».

Adele bientôt de retour ?

« Le nouvel album d'Adele est le disque le plus attendu de l'année. Ça fait longtemps qu'on l'attend mais son label veut le sortir avant Noël et est en train de mettre en place une performance à Las Vegas », aurait aisni confié une source au magazine. Visiblement, Adele présenterait cet album évènement lors d"un concert donné en direct de Las Vegas le 10 décembre prochain. Toujours selon le média, elle serait actuellement « en pourparlers avec BBC America pour le diffuser mondialement » : « Ce sera un des quelques concerts qu'elle donnera dans le cadre d'une tournée de promotion. Evidemment, avec le Covid et les restrictions sanitaires, cela pourrait affecter le bon déroulement [du concert] mais c'est la date qui a été retenue pour le moment ».

Pourrait-on espérer la sortie de cet album d'ici quelques semaines ? Seul l'avenir le dira... en attendant, Adele s'affiche plus resplendissante que jamais sur Instagram.