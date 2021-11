Adele : Son ancienne prof débarque sur scène par surprise, la chanteuse s'effondre (VIDEO)

Ces dernières semaines, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait dévoilé un premier extrait de son opus avec le titre Easy On Me. Un succès immédiat dévoilé comme prémices de son album, 30, disponible depuis le 19 novembre dernier dans le monde entier. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin d'amour qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Récemment mise à l'honneur lors d'une interview exceptionnelle avec Oprah Winfrey ainsi qu'un concert au Griffith Observatory à Los Angeles sur CBS, Adele a fait la même chose pour le Royaume-Uni dans un émission intitulée "An Audience With Adele".

Durant ce show dans lequel on vacille rapidement du rire aux larmes, un moment a particulièrement touché la toile. En effet, alors que l'actrice Emma Thompson (Cruella, Harry Potter, Nanny McPhee...) lui demande s'il y a une personne qui l'a inspirée, protégée ou marquée de manière générale, la chanteuse répond aussitôt "J'avais un professeur à Chestnut Grove qui m'a appris l'anglais. Elle s'appelait Miss McDonald". Ni une, ni deux, le public s'emballe et une personne de la sécurité emmène l'ancienne professeure sur scène aux côtés de la chanteuse. Un moment d'émotion intense pour les deux femmes qui ont littéralement pleuré dans les bras l'une de l'autre.

Avant que Miss McDonald ne retourne à son siège, l'interprète de Rolling in the Deep lui a demandé si elle pouvait avoir son numéro de téléphone afin de se revoir. Elle a ajouté : "J'ai encore mes livres, vous savez ! J'ai tous mes livres de l'époque où vous étiez mon professeur." Des retrouvailles qui ont même ému le public présent sur place à l'image de Dua Lipa, filmée les larmes aux yeux, ou encore Emma Watson, visiblement très touchée par la scène. La chanteuse a également dû quitter brièvement la scène pour se refaire une beauté suite à cette crise de pleurs inattendue. On vous laisse jeter un coup d'œil !