Adele : Son album 30 écoulé à plus d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis !

Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis parade actuellement en tête des classements du monde entier grâce à son album 30. Annoncé par certaines sources proches d'Adele comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraînée, apparait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Un pari réussi puisqu'à l'heure où nous parlons, l'opus s'est déjà imposé comme le plus gros succès de l'année aux Etats-Unis avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Un véritable exploit à l'ère du numérique mais surtout le seul disque de l'année à réaliser une telle performance. En 2020, seul Folklore, de Taylor Swift, avait dépassé la barre du million. Un an plus tôt, c'était Lover, de Taylor Swift également, qui s'écoulait là-encore à plus d'un million de copies.

Outre-Atlantique, le succès est également au rendez-vous puisque Adele réalise les meilleurs ventes d'albums depuis ÷ de Ed Sheeran, sorti en 2017. Elle est également l'artiste féminine réalisant la meilleure première semaine d'exploitation depuis son propre record avec 25, dévoilé en 2015. Assez effrayée par l'arrivée du numérique et des plateformes de musique en ligne, la chanteuse réussit pourtant sur tous les fronts. Elle est d'ailleurs à l'origine, comme on vous le disait il y a quelques semaines, d'une énorme rupture de stock de vinyle à travers le monde. Un nouveau marché en forte expansion que les équipes de la star ne pouvait pas rater. Ces dernières s'étaient d'ailleurs empressées de commander 500 000 copies. Beaucoup plus que la moyenne.