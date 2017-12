Adele : Son album 21 éjecté du Billboard 200 après sept ans passés dans le classement

Si Adele fait partie des chanteuses les mieux payées en 2017, cela ne veut pas pour autant dire qu'elle est invincible ! C'est le constat que la chanteuse britannique peut faire aujourd'hui : après 353 semaines passées dans le Billboard 200, son album 21 a été éjecté du classement américain. Il fallait bien que ça arrive un jour ! L'album à succès, sur lequel on retrouve les tubes "Rolling in the Deep" et "Someone Like You", n'est plus dans le classement pour la première fois depuis sa sortie en 2011, quasiment sept ans plus tard. C'est d'ailleurs l'album par une artiste féminine qui a passé le plus de temps au Billboard 200 ! Donc Adele peut se féliciter d'avoir tenu tout ce temps...

Si son album 21 a passé 353 semaines consécutives dans le Billboard 200 depuis sa sortie, Adele est malgré tout très loin de détenir le record dans cette catégorie. Ce sont en effet les Pink Floyd qui détiennent le record de semaines passées dans le classement américain avec leur classique Dark Side of the Moon qui est resté 927 semaines dans le Billboard 200. Parmi les artistes qui ont un album qui est resté plus de 300 semaines dans le classement, on retrouve Nirvana, Eminem, Guns N' Roses, Bob Marley ou encore Metallica. Découvrez quelles chanteuses ont eu le plus de succès au Billboard Hot 100 et Billboard 200.