Adele : Someone Like You célèbre ses 11 ans, retour sur le morceau culte

Alors que le monde découvre encore 30, nouvel album signé Adele, on vous emmène dans le passé. Au programme, Someone Like You.

Adele devrait défendre son nouvel opus à Las Vegas mais, malheureusement, la pandémie en a décidé autrement : contrainte d'annuler ses premiers concerts, l'artiste britannique a publié une vidéo dans laquelle elle explique sa déception. S'il faudra patienter encore quelques temps avant de retrouver l'interprète de Hello sur scène, retour sur le morceau qui, il y a onze ans, s'est imposé dans les chart.

Avec Someone Like You, Adele revient sur une relation passée et cherche à retrouver sentiment J'essayais de me rappeler ce que je ressentais au début d'une relation", a confié Adele lors d'un concert donné à Brisbane à 2017. "Parce qu'aussi mauvaise qu'une rupture puisse être, aussi amère et horrible et désordonnée qu'elle puisse être, ce sentiment quand vous tombez amoureux de quelqu'un pour la première fois est le meilleur sentiment sur terre, et je suis accro à ce sentiment."

Someone Like You (qui finira pas devenir un single) est le morceau choisi pour clôturer l'album - une façon de terminer le chapitre en douceur avec l'un des titres les plus personnels de l'album. 21