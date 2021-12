Adele, Silk Sonic, Coldplay... les 10 meilleurs albums de 2021

Quels sont les albums qui ont marqué cette année 2021 ? Alors que de nombreux artistes ont fait leur grand retour (Adele, OrelSan, Juliette Armanet), d'autres ont su se maintenir dans les classements. Tout de suite, le bilan :

Adele - 30

Adele - 30

C'était l'un des albums les plus attendus de cette année : alors que de nombreuses rumeurs l'annonçaient pour septembre 2021, 30 (nouvel album d'Adele) a été publié en novembre dernier. Son thème ? "Le divorce, bébé, le divorce", comme elle l'a dit elle-même sur Instagram. Adele nous livre ici un album réussi et personnel qui, vous le savez sûrement, est une façon d'expliquer (en musique) à son fils la séparation entre ses parents. Voix puissante, texte sensible... Adele réalise un sans faute. S'il ne fallait retenir qu'un morceau (qui ne serait pas Easy on Me), ce serait My Little Love - probablement le morceau le plus vulnérable.

Taylor Swift - Red (Taylor's Version)

Taylor Swift - Red (Taylor's Version)

Depuis que Scooter Braun a acheté ses masters, Taylor Swift s'est donnée pour mission de récupérer sa musique. Pour cela, la chanteuse américaine a choisi une solution radicale : ré-enregistrer ses précédents albums. Ainsi, après nous avoir offert sa propre version de Fearless, Swift a revisité Red (album initialement sorti en 2012). Sur cet opus, l'on retrouve des classiques tels que We Are Never Getting Back Together ou 22 mais aussi des pépite telles que la version originale de All Too Well (morceau favoris des fans). Au programme, une version de 10 minutes, sans filtre que Taylor Swift a su livrer avec la même intensité qu'il y a neuf ans.

OrelSan - Civilisation

OrelSan - Civilisation

Après de longues années d'absence, OrelSan a livré Civilisation - digne successeur de la Fête est Finie. Pour le porter, le rappeur a choisi L'odeur de l'Essence mais, ce n'est pas le morceau le plus fort de l'opus. Avec Manifeste par exemple, OrelSan plonge en immersion dans les manifestations des gilets jaunes. Il signe ici un morceau aiguisé et criant de vérité. Bref, c'est un retour réussi pour le rappeur qui investira l'Accor Arena du 15 au 19 mars 2022.

Silk Sonic - An evening with Silk Sonic

An Evening With Silk Sonic

Bruno Mars a uni ses forces à celles de Anderson .Paak pour mieux nous offrir un album aux sons rétro et gorgé de soul. Avec des morceaux tels que Skate ou encore l'excellent Leave The Door Open, le duo a su séduire le public tout en explorant un

Billie Eilish - Happier Than Ever

Happier Than Ever - Billie Eilish

Après le succès de When We Sleep, Where Do We Go, Billie Eilish a passé le test du second opus. Vous le savez sûrement, dans l'industrie musicale, le second album est toujours une étape importante dans la carrière d'un artiste. Avec Happier Than Ever, Billie Eilish a confirmé son talent (mais aussi son succès). Explorant des thèmes extrêmement personnels, la jeune artiste nous livre ici ce qui pourrait être considéré comme un journal intime - mis en musique. Toujours épaulée par son frère Finneas à la production, Billie Eilish s'est hissée en tête des classements dès la sortie de l'opus. Une jolie performance pour la jeune californienne. On retiendra notamment Happier Than Ever, Therefore I Am mais aussi Male Fantasy - dernier single en date dont Eilish a réalisé le clip.

Clara Luciani - Coeur

Coeur -Clara Luciani

Après le succès de l'album Sainte-Victoire, après une tournée effrénée et surtout, après un confinement plus que déroutant pour le monde entier, Clara Luciani a fait son grand retour avec Coeur - un album dansant et festif. Porté par d'excellents singles tels que Le Reste ou encore Respire Encore, Coeur transpire le disco, la poésie et la joie de vivre... le cocktail parfait pour célébrer ce que tout le monde appelle communément "Le Monde d'après". La bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, Clara Luciani défendra ce nouveau chapitre à l'Accor Arena.

Olivia Rodrigo - Sour

Olivia Rodrigo - Sour

Olivia Rodrigo a commencé l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec Drivers License et, sans surprise, elle la termine au sommet des classements avec, en prime, pas moins de six nominations aux Grammy Awards 2022. Sour, son excellent premier album est une véritable pépite pop qui, en plus, explore les genres. On retiendra notamment le très électrique Good 4 U qui, selon Avril Lavigne aura ravivé le rock cette année. Bref, que les popstar américaines se rassurent, la relève est assurée.

Coldplay - Music of the Spheres

Coldplay - Music of the Spheres

Cette année, Coldplay s'est offert un retour réussi avec Music of The Spheres. Porté par Higher Power, ce nouvel album a vite conquis le public. Coldplay, qui n'a plus rien a prouvé, choisi de suivre son instinct et nous offre un opus efficace dont la pop colorée a su s'immiscer partout. Et ce n'est pas tout, Music of The Spheres offrent pas moins de deux collaborations : tandis que la sensibilité de Selena Gomez vient adoucir le tout, Chris Martin et sa bande ont aussi choisi de s'unir au groupe BTS.

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

La révélation britannique poursuit sa lancée avec Collapsed in Sunbeams. La jeune britannique s'était imposée comme l'une des révélations à suivre impérativement en 2021 et elle n'a pas déçue. Avec ce premier essai, Arlo Parks explore avec toute la poésie qui la caractérise des moments intimes et mélancoliques et s'impose comme porte-parole de sa génération.

Juliette Armanet - Brûler le feu

Brûler le Feu

On l'attendait, la revoilà : Après le succès de son premier opus, Juliette Armanet a pris son temps. Elle nous revient donc avec Brûler le Feu - album efficace porté par le très dansant Le Dernier Jour du Disco. Sur cet opus, Juliette Armanet redonne au disco ses lettres de noblesse et nous offre un album solaire qui, pourtant, est teinté d'émotion.

Angèle - Nonante-Cinq

Angèle - Nonante-Cinq

Autre album très attendu : Nonante-Cinq - signé Angèle. Après le succès incontestable de Brol, la jeune artiste belge se lance (de nouveau dans l'arène) avec des morceaux efficaces tels que Bruxelles Je T'aime (premier extrait) ou encore Libre. Angèle nous revient plus forte mais aussi plus apaisée après le tourbillon médiatique qui l'a emportée il y a quelques années.

Quels seront les albums qui feront 2022 ? L'on déjà que Stromae publiera Multitude en mars prochain et, avant cela, c'est Terrenoire qui publiera son deuxième opus... patience, donc !