Adele : Set Fire To The Rain fête ses 10 ans, trois choses à savoir sur le morceau culte

Adele est de loin l'une des artistes les plus acclamées de sa génération. Alors que le monde entier attend (avec une impatience démesurée) la sortie de son prochain album, on vous emmène en 2011, à l'époque où l'opus 21 était en tête des charts. Sur cet album, l'on retrouve Notamment Set Fire To The Rain- qui, vous l'aurez compris fête ses 10 ans. Tout de suite, trois choses à savoir sur le morceaux qui, forcément, occupera la première place des classements.

Le titre lui est venu... de façon surprenante

Adele est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Lors d'une interview accordée à GQ, la pop star britannique a avoué que le titre de la chanson lui est venu une nuit, alors qu'elle s'était levée pour aller aux toilettes : "c'était le milieu de la nuit, j'avais besoin de faire pipi", dira t-elle. Oui, oui.

Un album cathartique

Set Fire To The Rain est donc à retrouver sur l'album 21 d'Adele (qui, à ce jour, est l'un des albums les plus déchirants jamais publiés) : "Ça m'a brisé le cœur quand j'ai écrit ce disque, donc le fait que les gens le prennent à cœur est comme la meilleure façon de se remettre", expliquera t-elle à MTV News. "Parce que je ne suis pas encore tout à fait remise. Il va me falloir 10 ans pour me remettre, je pense, de ce que je ressens à propos de ma dernière relation. C'était la plus grosse relation de toute ma vie à ce jour. Il était plus âgé, il avait du succès à son propre compte, alors que mes petits amis d'avant avaient mon âge et ne faisaient pas grand-chose. Et il m'a fait m'intéresser au cinéma, à la littérature, à la nourriture, au vin, aux voyages, à la politique et à l'histoire, des choses qui ne m'ont jamais intéressée. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller en boîte et de me soûler."

Un record pour Adele

Quand Fire To The Rain s'est hissé en tête des charts, Adele à battu un record : avec ce morceau en première position, elle est ainsi devenue la première artiste britannique à cumuler trois morceaux d'un même album dans le Hot 100 - une première depuis George Michael à la fin des années 80.

Set Fire to the Rain n'a pas pris une ride et en attendant de découvrir un éventuel nouveau single, on vous invite à le re-découvrir !