Adele se produira aux Brit Awards 2022

La saison des cérémonies de remise de prix est officiellement lancée : alors que la France récompensera ses artistes avec les Victoires de la Musique le 12 février prochain, le Royaume-Uni prend de l'avance : la semaine prochaine, la crème de l'industrie musicale britannique se réunira pour mieux récompenser les artistes les plus marquants lors des Brit Awards 2022.

Qui dit "cérémonie", dit (évidemment) "performance". Et justement, le 1er février dernier, Adele s'est enthousiasmée sur les réseaux sociaux, annonçant sa performance future : "Je suis très heureuse de vous dire que je me produirai aux Brit Awards la semaine prochaine !", peut-on ainsi lire. Et ce n'est pas tout ! Adele profitera de son passage sur le sol britannique pour s'arrêter discuter avec Graham Norton.

Adele a profité de ce post pour mieux tacler les rumeurs concernant sa relation avec Rich Paul : "Oh et, Rich envoie son amour", a t-elle ponctué. Pour rappel, après l'annulation de ses dates prévues à Las Vegas, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la toile, insinuant qu'Adele et son petit ami faisaient face à des difficultés.

Bien décidée à faire taire les rumeurs et surtout, à défendre son dernier opus (30, publié en novembre dernier), Adele investira ainsi la scène des Brit Awards pour, nous en sommes sûrs, l'une des performances les plus marquantes de ce début d'année.