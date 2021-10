Adele se dit "prête" à entamer une tournée mondiale (VIDEO)

Ces derniers jours, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis a dévoilé son titre Easy On Me (qui bat déjà tous les records) et s'apprête à dévoiler son album 30, le 19 novembre prochain. Invitée par le magazine Vogue à faire la couverture de son dernier numéro, l'interprète de Rolling in the Deep a également accepté de répondre à une interview du célèbre média. Un concept devenu très populaire sur les réseaux sociaux ces dernières années et dans lequel une personnalité répond de manière spontanée à 73 questions plus ou moins intrusives. Pour l'occasion, c'est depuis chez elle, dans son quotidien, que Adele s'est prêtée au jeu. Une vidéo de plusieurs minutes durant laquelle on en apprend un peu plus sur la star et sur ses projets futurs…

Outre le chewing-gum mâché par Céline Dion, puis encadré, que lui a offert son ami James Corden, Adele a également évoqué son possible départ sur les routes pour une grande tournée à travers le monde. "Dès que possible" s'exclame t-elle face à la caméra du magazine avant d'ajouter avec humour : "Je suis prête à partir, vraiment. Ça dépend juste du Covid. Continuez de garder vos masques et ne répandez pas le variant Delta, et qui sait ?". Des propos plutôt encourageants de la part de la chanteuse britannique qui avait pourtant évoqué il y a quelques années les angoisses qu'elle éprouvait à l'égard de la scène. Alors que deux concerts à Hyde Park, à Londres, viennent d'être annoncés les 1 & 2 juillet 2022, il se pourrait bien que la diva enchaîne aussitôt avec d'autres dates aux quatre coins du globe. Du moins, c'est ce qu'on espère !

