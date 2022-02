Adele se confie sur ses concerts annulés à Las Vegas : "ça aurait été un show désastreux" (VIDEO)

Ces derniers mois, Adele a fait son grand retour sur le devant de la scène ! Attendue depuis des années par le monde entier, la chanteuse britannique qui vit désormais aux Etats-Unis avait fait le buzz en dévoilant le titre Easy On Me. Un succès immédiat dévoilé comme prémices de son album, 30, disponible depuis le 19 novembre dernier. Annoncé par certaines sources proches de la chanteuse comme le meilleur projet de sa carrière, ce disque s'est surtout construit durant le divorce de la star. Un chagrin qui, malgré toute la tristesse qu'il a entraîné, apparaissait comme un exutoire fantastique pour celle dont la mélancolie s'est régulièrement magnifiée au travers de ses chansons. Pas manqué, le disque s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires outre Atlantique, ce qui en fait le plus vendu de l'année 2021. Un succès également confirmé dans l'hexagone avec plus de 100 000 ventes, soit une certification de platine.

Après avoir annoncé il y a quelques mois qu'elle n'entamerait pas une tournée mondiale tant que la situation sanitaire ne serait pas stable, Adele était censée entreprendre une résidence au Caesar Palace, un célèbre casino de Las Vegas, de janvier à avril 2022. Seulement voilà, l'infection au Covid-19 de plusieurs membres de son équipe a grandement retardé l'organisation de son spectacle. Si elle pensait pouvoir réussir à se produire en concert jusqu'à la dernière minute, elle a malheureusement été forcée d'annuler la veille de la première représentation. Une triste nouvelle que la chanteuse avait annoncé sur son compte Instagram. "Je suis vraiment désolée mais mon spectacle n'est pas prêt. Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour que tout soit prêt à temps et pour être à la hauteur de vos attentes, mais nous avons été anéantis par les délais de livraison et le Covid" précisait-elle en pleurs avant de subjuguer quelques fans en les appelant le soir de sa première annulée.

Invitée dans l'émission britannique The Graham Norton Show sur BBC Two, Adele est revenue sur cet épisode qui semble toujours la mettre mal à l'aise. "J'ai fait de mon mieux et je pensais vraiment être capable de faire quelque chose dans les temps. C'est la raison pour laquelle c'était vraiment de la dernière minute, ce que je regrette. Je regrette d'avoir persévéré jusqu'à aussi tard. Mais je n'étais pas prête" explique la chanteuse face à l'animateur. Un contre-temps qui aura coûté cher puisque tous les spectacles de la star ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, cette dernière précise que si la résidence se serait tenue comme prévu, "ça aurait été un show désastreux" . Des mots forts de la part de l'interprète de Rolling in the Deep qui ajoute : "Et je ne voulais pas de ça. Les gens auraient vu à travers moi et se seraient dit : 'Elle ne veut pas faire ça'. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça dans ma vie. Et je ne vais pas commencer maintenant. Je suis évidemment dégoûtée". Alors que les fans attendent avec impatience de nouvelles dates pour sa résidence américaine, Adele précise qu'elle aura bel et bien lieu cette année, "c'est sûr à 100%" précise t-elle avant d'avouer qu'elle souhaiterait faire une pause après cette future série de concerts.

