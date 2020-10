Adele se confie : "Mon nouvel album n'est pas encore fini" (VIDEO)

Il y a quelques jours, on apprenait avec stupéfaction que la chanteuse britannique serait en charge de la présentation du Saturday Night Live, un célèbre show américain durant lequel des artistes présentent une série de sketchs ponctués de performances musicales. Une nouvelle qui avait alors surpris les fans d'Adele, excédés de l'attente insurmontable de son nouvel album, même si ces derniers semblaient ravis à l'idée de retrouver leur idole dans ce rôle si mythique. Et il faut dire que leur enthousiasme n'aura pas été vain puisque cette dernière en a profité pour aborder de nombreux sujets restaient jusqu'ici sans réponse. "Je sais que j'ai vraiment, vraiment changé depuis la dernière fois que vous m'avez vue" s'est exclamée l'interprète de Rolling In The Deep avec humour avant d'aborder la sortie de son prochain opus.

"Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions à propos de mon rôle d'hôte. J'ai vu tout ça. 'Mais pourquoi n'est-elle pas l’invitée musicale ?' Et d'autres trucs comme ça. Il y a quelques raisons à ça. Mon album n'est pas encore fini et j'avais peur de faire les deux [hôte et invitée musicale] en même temps" précise la star mondiale au grand désespoir de sa communauté. Il faut dire que si l'on en croit les rumeurs qui circulent sur le web depuis plusieurs mois, Adele travaillerait activement sur son futur opus. En effet, comme on l'avait évoqué il y a quelques mois, la chanteuse pourrait notamment faire des duos avec Raphael Saadiq et John Legend. Des informations qui demeurent, pour le moment, au stade de la rumeur même si c'est le Mirror qui avait vendu la mèche. Fortement perturbée par la crise du coronavirus, les sorties d'albums font partie des nombreux événements à avoir été impactés dans le milieu de la musique. Concernant le très attendu album d'Adele, Il faudra donc s'armer de patience et prier pour une sortie imminente...