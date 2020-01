Adele se confie à des fans sur sa récente métamorphose physique

Il y a quelques semaines, Adele s'affichait avec une nouvelle ligne amincie ! Des clichés d'elle qui avaient alors fait le buzz sur la toile et qui n'avaient pas mis longtemps avant d'entretenir les rumeurs sur le nombre de kilos perdus par l'interprète de Someone Like You. Seulement voilà, il semblerait que cette dernière est également son mot à dire dans toute cette histoire. Chose qu'elle a faite il y a quelques jours alors qu'elle était en vacances dans les îles avec ses amis James Corden et Harry Styles. En effet, alors qu'elle s'apprêtait à commander de la nourriture dans un restaurant, Adele a été interpellée par des fans...

"Quelques minutes plus tard, Adèle est venue s'asseoir à côté de moi et de mon amie et a dit : 'Alors, que puis-je faire pour vous, les filles ?'" a expliqué Lexi Larson avant d'ajouter "Nous étions si excités. Nous avons parlé avec elle pendant un petit moment, puis elle a demandé à Harry Styles de venir s'asseoir avec nous aussi. On a pris une photo avec Harry, et on leur a parlé pendant 15 minutes probablement". Même si elle ne l'a pas reconnu au début, cette fan précise qu'elle a parlé de son incroyable perte de poids avec Adele. "Elle a dit qu'elle avait perdu quelque chose comme 45 kilos, et que c'était une expérience follement positive." précise Larson avant de conclure qu'elle a trouvé la chanteuse très à l'aise et en forme.