Adele salue l'effort de l'équipe anglaise à l'Euro de football (PHOTO)

En 2015, Adele dévoilait son album 25. Un véritable raz-de-marée musical qui s'écoulait à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, soit 15 millions de moins que 21, son précédent opus sorti en 2011. Mais qu'importe. Désormais riche et célèbre dans le monde entier, la jeune femme qui avait enchaîné avec une immense tournée à guichets fermés à la suite de son dernier projet a décidé de prendre du temps pour elle et de s'amuser. La preuve, quelques mois après avoir affiché sa nouvelle silhouette fine sur les réseaux sociaux, l'interprète de Rolling in the Deep ne manque jamais une occasion de commenter certains événements majeurs de l'actualité tels que le carnaval de Notting Hill, pour lequel elle s'était affiché déguisée ou, plus récemment, l'euro de football.

En effet, alors que ses fans attendent avec impatience (voire frustration) son nouvel album qui devrait débarquer dans les mois à venir, Adele semble davantage focalisé sur la performance de l'équipe de football anglaise lors de la dernière compétition qui se déroulait en Europe. Après avoir publié une vidéo du match Angleterre-Danemark il y a quelques jours, la star planétaire a tenu à souligner le combat de ses acolytes lors de leur défaite contre l'équipe d'Italie ce dimanche 11 juillet. "Vous nous avez rendus si fiers ! Vous avez ramené notre jeu à la maison et nous avez tous réunis." peut-on lire en légende d'un cliché où elle apparaît, le sourire aux lèvres, et vêtue de maillot de l'équipe nationale. Un joli clin d'œil aux sportifs malgré une déception plutôt amer.