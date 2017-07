Adele, qui a dû annuler ses deux concerts de fin de tournée au stade Wembley à Londres, a publié une lettre ce 1er juillet sur Twitter expliquant sa dure décision. En effet, son médecin lui a fortement conseillé de ne pas chanter en raison de ses cordes vocales endommagées. Adele ajoute qu'elle voulait quand même monter sur scène mais qu'elle a finalement renoncé parce qu'elle pensait que sa voix ne passerait pas le concert. "Je voulais tellement les faire que j'ai aussi pensé à faire du playback. Juste pour être devant et avec vous. Mais je ne l'ai jamais fait et je ne veux pas vous faire ça, jamais. Ce ne serait pas vraiment moi. Je suis désolée" écrit-elle. Adele, qui a récemment fêté ses 29 ans, avait assuré ses deux concerts à Londres mercredi et jeudi dernier mais aurait poussé sur sa voix selon son médecin.

Une annonce qui arrive à la fin de sa tournée de 15 mois dans toute l'Europe, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs cette annulation survient juste après une autre déclaration choc pour les fans de la star. Adele a déclaré que cette tournée pourrait bien être sa dernière. Elle a laissé un mot à ce sujet dans le programme de son concert à Londres de mercredi dernier ("Je ne sais pas si je vais faire une tournée à nouveau et je veux que ma dernière fois soit à la maison"). Dans sa lettre d'excuse sur Twitter, Adele poursuit : "Ne pas le faire (finir cette tournée ndlr) est quelque chose que je n'arrive pas à me dire et j'aurais aimé ne pas avoir à écrire ceci. C'est comme si toute ma carrière se résumait à ces 4 concerts." Adele ajoute que les remboursements seront faits si ces concerts ne sont pas reportés. "Je suis désolée. Je vous aime je suis tellement désolée, s'il-vous-plaît pardonnez-moi x".