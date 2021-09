Adele s'affiche totalement resplendissante dans un nouveau post Instagram (PHOTOS)

En 2015, Adele dévoilait son album 25. Un véritable raz-de-marée musical qui s'écoulait à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, soit 15 millions de moins que 21, son précédent opus sorti en 2011. Mais qu'importe. Désormais riche et célèbre dans le monde entier, la jeune femme qui avait enchaîné avec une immense tournée à guichets fermés à la suite de son dernier projet a décidé de prendre du temps pour elle et de s'amuser. La preuve, quelques mois après avoir fièrement affiché sa nouvelle silhouette, l'interprète de Rolling in the Deep, qui n'est habituellement pas très active sur les réseaux sociaux, vient de publier quelques clichés inédits. L'occasion pour elle de se montrer plus resplendissante que jamais mais surtout de présenter au monde entier celui au bras duquel elle s'affiche depuis déjà un certain temps...

Avec un émoji "cœur" pour seule légende, la publication d'Adele cumule déjà plus de 6,5 millions de mentions j'aime. On y découvre trois clichés : le premier sur lequel la chanteuse est de face, en robe Schiaparelli et boucles d'oreilles en perles, un second où elle change de position et où elle s'affiche dans ce qui semble être un jardin et enfin le troisième sur lequel on la découvre aux côtés de Rich Paul, un célèbre agent sportif. Visiblement très proches, les deux tourtereaux officialisent donc leur relation en s'affichant tête contre tête sur Instagram. De quoi faire taire les rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines à propos d'une possible romance… Et si Adele semble plus heureuse que jamais du côté de sa vie privée, c'est plutôt le côté professionnel et l'absence d'annonce concernant un futur album qui inquiète de plus en plus les fans. Alors que certains prédisaient le Graal pour la fin de l'année, d'autres commencent à parier pour 2022. Qui vivra verra comme on dit !

Pour continuer d'écouter Adele et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !