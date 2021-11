Adele : Rolling in the Deep fête ses 11 ans, 3 choses à savoir sur le morceau culte

Publié depuis le 19 novembre dernier, 30 (nouvel opus d'Adele) réalise un démarrage exceptionnel : l'album bat des records dans le monde entier et le single chargé de le porter (Easy On Me) tourne en boucle sur les ondes. Bref, 30 est un succès mais, connaissant l'artiste britannique, on en attendait pas moins. Et justement, parmi ses plus grands hits, l'on retrouve d'ailleurs Rolling in the Deep - morceau puissant publié il y a onze ans.

#1. Rolling in the Deep, une "revenge song"

Connue pour écrire de la musique cathartique, Adele a pour habitude de s'inspirer de son vécu pour nous offrir des chansons poignantes. Alors que Hello a eu le pouvoir de convaincre de nombreux fans de rappeler leur ex, Rolling in the Deep, elle, est une "revenge song" (que l'on peut traduire par "chanson de vengeance"). Autrement dit, Adele y règle ses comptes avec l'une de ses relations passées, justement : "Cette chanson, c'est moi qui fais une déclaration", a t-elle expliqué à Q Magazine. "Les gens l'entendront et se diront : "Wow, elle ne fait pas n'importe quoi". Pour le magazine Spin, elle ira d'ailleurs un peu plus loin - estimant que cette chanson est un "baiser d'adieu à un mec infidèle" : "Je lui dis 'dégage de chez moi' plutôt que de lui dire de revenir".

"C'était ma réaction au fait qu'on m'ait dit que ma vie allait être solitaire, ennuyeuse et nulle, et que j'étais une personne faible si je ne restais pas dans cette relation. J'étais très insultée, et j'ai écrit ça comme une sorte de f--k you." - Adele

#2. Un autre titre ?

Adele aurait pu titrer ce morceau "We Could Have it All" mais pour ne pas trop coller à un chanson que Whitney Houston aurait pu chanter, Adele a choisi de piocher son titre ailleurs dans la chanson. En ressort ainsi Rolling in the Deep. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie ? Pour le magazine Rolling Stone, Adele décrit cela comme "adaptation d'une expression argotique britannique appelée 'roll deep' - qui signifie avoir quelqu'un, toujours quelqu'un qui vous soutient". Elle poursuit : "c'est ce que j'ai ressenti dans la relation dont parle l'album, surtout dans "Rolling in the Deep". C'est comme ça que je me sentais, je pensais que c'était ce que j'allais toujours avoir mais ça n'a pas été le cas'.

#3. Trois heures d'écriture

Adele a écrit le morceau en trois heures, le lendemain de sa rupture. La chanteuse est arrivée en studio avec la volonté d'écrire une ballade amoureuse... c'est le producteur Paul Epworth qui la persuadera finalement d'imaginer une chanson plus fougueuse.

Rolling in the Deep est à retrouver sur l'album 21 - qui, entre 2011 et 2012, a été l'album le mieux vendu aux Etats-Unis.