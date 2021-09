Adele resplendissante sur Instagram, Louise Attaque se reforme et les 10 ans du titre Call Me Maybe... Toutes les news musique !

En 2015, Adele dévoilait son album 25. Un véritable raz-de-marée musical qui s'écoulait à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, soit 15 millions de moins que 21, son précédent opus sorti en 2011. Mais qu'importe. Désormais riche et célèbre dans le monde entier, la jeune femme qui avait enchaîné avec une immense tournée à guichets fermés à la suite de son dernier projet a décidé de prendre du temps pour elle et de s'amuser. La preuve, quelques mois après avoir fièrement affiché sa nouvelle silhouette, l'interprète de Rolling in the Deep, qui n'est habituellement pas très active sur les réseaux sociaux, vient de publier quelques clichés inédits. L'occasion pour elle de se montrer plus resplendissante que jamais mais surtout de présenter au monde entier celui au bras duquel elle s'affiche depuis déjà un certain temps...

Avec un émoji "cœur" pour seule légende, la publication d'Adele cumule déjà plus de 6,5 millions de mentions j'aime. On y découvre trois clichés : le premier sur lequel la chanteuse est de face, en robe Schiaparelli et boucles d'oreilles en perles, un second où elle change de position et où elle s'affiche dans ce qui semble être un jardin et enfin le troisième sur lequel on la découvre aux côtés de Rich Paul, un célèbre agent sportif. Visiblement très proches, les deux tourtereaux officialisent donc leur relation en s'affichant tête contre tête sur Instagram. De quoi faire taire les rumeurs qui couraient depuis plusieurs semaines à propos d'une possible romance… Et si Adele semble plus heureuse que jamais du côté de sa vie privée, c'est plutôt le côté professionnel et l'absence d'annonce concernant un futur album qui inquiète de plus en plus les fans. Alors que certains prédisaient le Graal pour la fin de l'année, d'autres commencent à parier pour 2022. Qui vivra verra comme on dit !

Vous avez de quoi noter ? Le 22 avril 2022, Louise Attaque donne rendez-vous à tous ses fans pour un concert totalement exceptionnel afin de célébrer les 25 ans de son premier album. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Gaëtan Roussel, l'un des membres fondateurs du groupe, en réponse à la lettre ouverte du Parisien qui demande ouvertement : "Peut-on espérer une reformation de Louise Attaque ?". Réunis en 2016, après presque dix ans d'absence, autour de l'album Anomalie, les interprètes de J't'emmène au vent s'étaient une nouvelle fois mis en pause après leur dernière tournée. Depuis 2017, c'est le silence radio.

"Notre album est sorti le 22 avril 1997. Nous vous donnons donc rendez-vous le 22 avril 2022" précise Gaëtan Roussel à propos de cette réunion qui ne devrait être malheureusement l'histoire que d'une seule nuit. En effet, comme le précise le musicien, "Nous aurons le plaisir de vous jouer notre premier album dans l’ordre et dans son intégralité, ainsi qu’une nouvelle composition toute fraîche réalisée pour l’occasion". Il termine son annonce en ajoutant que ce concert exceptionnel serait "également retransmis en direct en digital".

Propulsés sous le feu des projecteurs à la fin des années 90 grâce à leur premier album intitulé Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix avaient un retour flamboyant en 2016 avec Anomalies, qui avait remporté le titre d'Album rock de l'année lors des Victoires de la Musique (voir photo ci-dessus). Comme le précise Roussel au Parisien, il est "hors de question" que le groupe tente de "passer 2022 sans donner signe de vie". Quant à savoir si ce concert dont on ignore tout pour le moment sera l'unique initiative de ce bel anniversaire, là-encore il faudra s'armer de patience pour en découvrir plus. Un album inédit ? Une réédition ? Un titre spécial ? Une tournée ? Les paris sont lancés du côté des fans de Louise Attaque.

En septembre 2011, Carly Rae Jepsen dévoile Call Me Maybe, que l'on peut traduire en français par Appelle-moi peut-être. Un titre dynamique au refrain punchy et efficace. Très rapidement, le morceau de la chanteuse canadienne va s'immiscer en tête des classements du monde entier et devenir le tube de l'année en 2012. Ce lundi 20 septembre, à l'occasion du dixième anniversaire de sa sortie, l'artiste a décidé de rendre hommage à la chanson qui la faite connaître du grand public. Pour cela, quoi de mieux que de recréer la couverture du disque ? C'est donc ce qu'a décidé de faire Carly Rae Jepsen mais en y apportant une petite touche personnelle…

En plus de la pochette originale du morceau, ce sont deux nouveaux visuels qui ont été photographiés pour l'occasion : l'un pour le présent, où la chanteuse apparaît en blonde telle qu'elle est en 2021, et l'autre pour le futur. "Cela fait 10 ans depuis 'Call Me Maybe' et c'est ce que je ressens (émoticône femme âgée). Chapeau bas au photographe @Vanessaheins pour avoir photographié les trois couvertures. Futur, présent et passé !" écrit Carly Rae Jepsen en légende de sa publication Instagram aimée par plus de 125 000 internautes. Une jolie manière de célébrer trois époques pour celle qui a connu le succès grâce à ce titre alors qu'elle n'avait que 25 ans et qui continuera d'en entendre parler probablement tout au long de sa carrière.