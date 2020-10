Adele, resplendissante dans les teasers du Saturday Night Live (VIDEO)

C'est LA nouvelle musicale de cette semaine : Adele est de retour et pour marquer le coup, elle a choisi le Saturday Night Live. Alors que le monde entier attend avec une impatience démesurée sur nouvel album, l'interprète de Hello s'est montrée pour la première depuis des années devant les caméras - accompagnée de Kate McKinnon et du groupe H.E.R. Après un petit entraînement teasé sur les réseaux sociaux, place au teaser :

La transformation (déjà largement commenté depuis Noël dernier) est bluffante. Resplandissante, Adele s'essaie à l'accent américain - avec l'humour qu'on lui connait. Il faudra patienter encore un peu avant de la retrouver dans le show mais une chose est sûre : le retour musical d'Adele approche !