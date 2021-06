Adele rend hommage aux victimes de l'incendie de la Grenfell Tower (VIDEO)

Le 14 juin 2017, la tour Grenfell (un immeuble de logements sociaux de 24 étages, situé dans le district de North Kensington à Londres) était ravagée faisant, selon les policiers, 71 morts et environ 8 disparus. A l'époque, Adele et son mari avaient été vus sur les lieux de l'incendie. Quatre ans plus tard, l'interprète de Hello (dont les apparitions publiques sont plus que limitée) rend hommage aux victimes en vidéo :

.@Adele makes rare video appearance supporting victims of London's Grenfell Tower disaster. pic.twitter.com/6Lo9gOFE38 — Pop Crave (@PopCrave) June 15, 2021

"Aujourd'hui, cela fait quatre ans que l'incendie de la tour Grenfell a eu lieu, et il y a encore tant de questions sans réponse", lance t-elle. "Le procès [l'enquête] prend encore beaucoup trop de temps, et personne n'a encore été tenu responsable des événements de cette nuit-là".

Adele poursuit : "Et pourtant, Grenfell United est toujours là, à se battre sans relâche pour obtenir la justice et le changement que non seulement ils méritent, que leur communauté mérite, mais que le pays tout entier mérite. Et pour cela, je voudrais vous remercier. Merci d'avoir mis votre douleur de côté pendant toutes ces années pour mener ce combat. Je ne peux pas imaginer le genre de conséquences personnelles que cela a sur vous".

Il y a quatre ans, Adele avait immédiatement apporté son soutien aux victimes mais aussi, aux pompiers.