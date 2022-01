Adele publie le clip de Oh My God et il est magnifique (VIDEO)

2022 commence bien pour Adele : après la publication de son nouvel album (intitulé 30), l'artiste britannique s'apprête à retrouver son public sur scène. Vous ne le savez peut-être pas mais l'interprète de Hello compte bien investir Las Vegas cette année. Mais, ce n'est pas une raison pour délaisser ce nouvel opus (qui, on le rappelle, bat des records) - bien au contraire ! Après nous avoir offert Easy On Me, Adele enchaîne avec Oh My God. Et la bonne nouvelle, c'est que le clip vient tout juste de sortir.

Après avoir tourné le clip de Easy on Me avec Xavier Dolan, Adele enchaîne cette fois avec Sam Brown - qui a déjà réalisé le clip de Rolling in the Deep. "Collaborer une nouvelle fois ensemble, une décennie plus tard, a été plus que nostalgique pour dire le moins", a déclaré Adele sur Instagram. "Nous avons filmé ce clip le jour où est sorti celui de Easy On Me. Un million de choses se passaient en même temps. C’était très amusant."

Le clip de Oh My God, tourné en noir et blanc et en faux plan-séquence, nous montre une Adele entourée de danseurs. La chanteuse se libère et, c'est beau à voir.