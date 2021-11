Adele provoque une pénurie mondiale de vinyles et Clara Luciani certifié disque de platine avec son album Cœur... Les news musique de la semaine !

Après une pause (forcée) de plusieurs mois durant la pandémie, Clara Luciani avait parfaitement initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été, la chanteuse a également entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique) vient aussi de confirmer que le dernier opus de la star était certifié disque de platine, soit l'équivalent de plus de 100 000 ventes. Une information que confirme Pure Charts en précisant que "Clara Luciani a écoulé précisément 102.000 copies du disque, dont 76.000 en physique et digital". Un très beau score pour le deuxième album de la chanteuse. Pourtant, au début, ce n'était pas gagné. La preuve, cette dernière s'était confiée sur la sortie de son nouveau projet : "En ayant pris le parti pris de faire un album dansant et solaire dans un moment aussi compliqué, j'avais peur que les gens ne soient pas réceptifs à ce disque-là, qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, on a un très bel alignement des planètes parce qu'on est en plein début de déconfinement donc il résonne avec un certain espoir qu'on a ces jours-ci. J'ai l'impression que cet album arrive au bon moment" précisait-elle très justement en amont de la sortie.

L'album "Coeur" de Clara Luciani est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/qgykAOg2jb — Le SNEP (@snep) November 2, 2021

Patience, 30, nouvel album d'Adele sera disponible le 19 novembre prochain : avec la publication de Easy on Me (premier single chargé de défendre ce nouveau chapitre de sa carrière), Adele a battu de nombreux records. Et justement, elle continue sur sa lancée notamment avec la sortie de son album en version vinyle. Tenez-vous bien, selon une source, Sony aurait fait fabriquer pas moins de 500 000 vinyles dans les six derniers mois. L'objectif ? Pouvoir répondre à la demande lors de la sortie de l'album : "Les retards de production n'ont cependant pas pu être évités et la star a causé une pénurie mondiale dans les usines de pressages de vinyles, et ce au détriment d'autres albums à venir", peut-on lire dans les colonnes de Vanity Fair.

Or, Adele n'est pas à blâmer. Comme le souligne le média Vulture, "l'industrie du vinyle souffre depuis de nombreuses années de retards conséquents de fabrication et une pénurie de main-d'œuvre au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le tout renforcés par la pandémie de coronavirus". Et ce n'est pas tout, les exclusivité demandées par les hypermarchés Target et Walmart ont, elles aussi, contribué aux retards... une situation difficile pour les artistes, comme le montre Laura Jane Grace : « Si vous êtes dans un groupe et que vous n'avez pas fini d'enregistrer un nouvel album dans les prochains mois, le vinyle ne sortira qu'en 2023. Aucune pression cependant », a t-elle tweeté.