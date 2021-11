Patience, 30, nouvel album d'Adele sera disponible le 19 novembre prochain : avec la publication de Easy on Me (premier single chargé de défendre ce nouveau chapitre de sa carrière), Adele a battu de nombreux records. Et justement, elle continue sur sa lancée notamment avec la sortie de son album en version vinyle. Tenez-vous bien, selon une source, Sony aurait fait fabriquer pas moins de 500 000 vinyles dans les six derniers mois. L'objectif ? Pouvoir répondre à la demande lors de la sortie de l'album : "Les retards de production n'ont cependant pas pu être évités et la star a causé une pénurie mondiale dans les usines de pressages de vinyles, et ce au détriment d'autres albums à venir", peut-on lire dans les colonnes de Vanity Fair.

If you’re in a band and you DON’T finish recording a new album in the next 3 months the vinyl won’t come out until 2023. No pressure though — Laura Jane Grace (@LauraJaneGrace) November 2, 2021

Or, Adele n'est pas à blâmer. Comme le souligne le média Vulture, "l'industrie du vinyle souffre depuis de nombreuses années de retards conséquents de fabrication et une pénurie de main-d'œuvre au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le tout renforcés par la pandémie de coronavirus". Et ce n'est pas tout, les exclusivité demandées par les hypermarchés Target et Walmart ont, elles aussi, contribué aux retards... une situation difficile pour les artistes, comme le montre Laura Jane Grace : « Si vous êtes dans un groupe et que vous n'avez pas fini d'enregistrer un nouvel album dans les prochains mois, le vinyle ne sortira qu'en 2023. Aucune pression cependant », a t-elle tweeté.

Rendez-vous le 19 novembre prochain pour découvrir 30.