Adele prépare une soirée exclusive pour CBS

Patience, le prochain album d'Adele (intitulé 30) sera disponible dès le 19 novembre prochain. Porté par l'excellent Easy On Me (qui bat d'ores et déjà des records), ce nouvel opus explorera le divorce de la chanteuse britannique. Mais, avant de le publier en son intégralité, Adele compte bien le présenter au public via une émission diffusée sur CBS en novembre. Au programme, un show produit par Fulwell 73 Productions et Onward Productions, en association avec Harpo Productions mais aussi Ben Winston (Late Late Show de James Corden), Adele, Jonathan Dickins et Raj Kapoor.

Au programme de cette émission exceptionnelle, une plongée dans la conception de cet album évènement qui, pour Adele, revient sur "la période la plus turbulente de ma vie". "Quand je l'écrivais, c'est mon amie qui est venue avec une bouteille de vin et un plat à emporter pour me remonter le moral", confie t-elle. "Mon ami sage qui donne toujours les meilleurs conseils. Sans oublier celle qui est sauvage et qui dit 'on ne vit qu'une fois'. L'amie qui restait debout toute la nuit et me tenait la main pendant que je sanglotais sans cesse sans savoir pourquoi. L'amie qui se lève et s'en va, qui vient me chercher et m'emmène là où j'ai dit que je ne voulais pas aller, mais qui veut juste me faire sortir de la maison pour prendre de la vitamine D."

Lors de cette émission exceptionnelle (qui sera diffusée le 14 novembre prochain sur CBS), Adele se confiera à Oprah Winfrey - l'occasion de mieux comprendre les inspirations de 30. En attendant de retrouver Adele à la télévision américaine, Easy on Me est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio.